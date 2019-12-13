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Manchester City 4-0 Swansea Maç Özeti

Premier Lig'in 17. haftasında lider Manchester City, lig sonuncusu Swansea City'ye konuk oldu. Haftalardır süregelen etkili futbolunu Swansea deplasmanında da devam ettiren Manchester City, 27. dakikada David Silva ve 34. dakikada Kevin de Bruyne'ün golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da temposundan ödün vermeyen Guardiola'nın ekibi, 52. dakikada Silva ile bir kez daha gol sevinci yaşadı ve skor 3-0 oldu. Karşılaşmada skoru tayin eden isimse 85. dakikada sahneye çıkan Agüero'ydu. Bu gol, maçın da sonucunu belirledi.

13.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:15
Premier Lig'in 17. haftasında lider Manchester City, lig sonuncusu Swansea City'ye konuk oldu. Haftalardır süregelen etkili futbolunu Swansea deplasmanında da devam ettiren Manchester City, 27. dakikada David Silva ve 34. dakikada Kevin de Bruyne'ün golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da temposundan ödün vermeyen Guardiola'nın ekibi, 52. dakikada Silva ile bir kez daha gol sevinci yaşadı ve skor 3-0 oldu. Karşılaşmada skoru tayin eden isimse 85. dakikada sahneye çıkan Agüero'ydu. Bu gol, maçın da sonucunu belirledi.
Manchester City 4-0 Swansea Maç Özeti

Kevin de Bruyne, Manchester City, Swansea City, Spor

Kaynak: Dugout


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