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Manchester City 4-2 Arsenal Maç Özeti

2009-10 Premier Lig sezonunda Arsenal'ı ağırlayan Manchester City, rakibini Micah Richards, Craig Bellamy, Shaun Wright-Phillips ve eski Arsenallı Adebayor'dan gelen gollerle 4-2 mağlup etti.

09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:21
2009-10 Premier Lig sezonunda Arsenal 'ı ağırlayan Manchester City, rakibini Micah Richards, Craig Bellamy, Shaun Wright-Phillips ve eski Arsenallı Adebayor 'dan gelen gollerle 4-2 mağlup etti. Manchester City 4-2 Arsenal Maç Özeti

Kaynak: Dugout

Etiketler : Shaun Wright Phillips, Manchester City, Adebayor, Arsenal, Spor
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