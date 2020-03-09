Manchester City 4-2 Arsenal Maç Özeti
2009-10 Premier Lig sezonunda Arsenal'ı ağırlayan Manchester City, rakibini Micah Richards, Craig Bellamy, Shaun Wright-Phillips ve eski Arsenallı Adebayor'dan gelen gollerle 4-2 mağlup etti.
09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:21
2009-10 Premier Lig sezonunda Arsenal 'ı ağırlayan Manchester City, rakibini Micah Richards, Craig Bellamy, Shaun Wright-Phillips ve eski Arsenallı Adebayor 'dan gelen gollerle 4-2 mağlup etti.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Manchester City 4-2 Arsenal Maç Özeti
Etiketler : Shaun Wright Phillips, Manchester City, Adebayor, Arsenal, Spor
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