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Manchester City 6-0 Chelsea Maç Özeti

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta maçında konuk ettiği Chelsea'yi 6-0 mağlup etti. Manchester City 4. dakikada Sterling'in golü ile Chelsea karşısında 1-0 öne geçti. 13 ve 19. dakikalarda Sergio Agüero skoru 3-0 yaptı. 25. dakikada İlkay Gündoğan, Manchester City adına farkı 4'e çıkardı. Chelsea adeta dağıldığı ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı. 55. dakikada Manchester City penaltı kazandı. Agüero penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı. 80. dakikada Raheem Sterling duble yaparal maça son noktayı koydu.

05.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:13
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta maçında konuk ettiği Chelsea'yi 6-0 mağlup etti. Manchester City 4. dakikada Sterling'in golü ile Chelsea karşısında 1-0 öne geçti. 13 ve 19. dakikalarda Sergio Agüero skoru 3-0 yaptı. 25. dakikada İlkay Gündoğan, Manchester City adına farkı 4'e çıkardı. Chelsea adeta dağıldığı ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı. 55. dakikada Manchester City penaltı kazandı. Agüero penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı. 80. dakikada Raheem Sterling duble yaparal maça son noktayı koydu.
Manchester City 6-0 Chelsea Maç Özeti

Manchester City, Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout


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