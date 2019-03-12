Manchester City, Antrenörlerinin Taciz Ettiği Çocuklara Tazminat Ödeyecek

Guardian'daki habere göre kulüpten yapılan açıklamada, 1960'larda altyapı takımlarını çalıştıran John Broome ve 1979-1991'de aynı görevi üstlenen Barry Bennell'ın taciz ettiği isimlere milyonlarca sterlinlik tazminat ödeneceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Taciz mağdurlarının yaşadığı ağır travmalardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşananları yüzde 100 telafi etmek mümkün olmasa da resmi bir özür yayınlayacağız ve taciz kurbanları için oluşturduğumuz fon aracılığıyla altı haneli tazminatlar ödeyeceğiz."

Bennell, geçen yıl aralarında sekiz ila 14 yaşındaki çocukların da bulunduğu 50'ye yakın kişiye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Broome ise 2010'da hayatını kaybetmişti.

Taciz skandalı 2016 yılında eski futbolcu Andy Woodward'ın 11 yaşındayken Bennell tarafından tacize uğradığını açıklamasıyla ortaya çıkmıştı. Konu yargıya intikal etse de Manchester City ve federasyon da birere soruşturma açmıştı.