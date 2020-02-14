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Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi

UEFA, FFP kurallarını ihlal eden Manchester City'yi 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men etti ve 30 milyon euro ceza verdi.

14.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:31

UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden City'nin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon euroluk para cezasına çarptırıldığını açıkladı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK AMA ŞAŞIRMADIK"

City Kulübü, resmi internet sitesinden "Kulübümüz, UEFA'nın kararı sonrası hayal kırıklığı yaşamış, ancak şaşırmamıştır. Tarafsız yargılama için harekete geçecek ve CAS'ta hakkımızı arayacağız." açıklamasında bulundu.

Manchester City, Avrupa kupalarından 2 yıl men edildi

Manchester City, Manchester, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
IHTIYAR:Türkiyede futbol keyif vermiyo. Durustluk bitmis loo
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ALP:bizde başkanı ve yönetimi ülkenin en zenginleri olunca şike bile yapsalar ceza almıyorlar
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FİRAT:Hadi Fener sira sende :)
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MEMLEKETİM:Darasi Fener, Gese ve Besiktas''in basina. Insallah.
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TR:Burda fpp ye uymayan ödüllendiriliyo, boşuna ümit etme.
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