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Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Manchester City, mali fair play kurallarını "ağır ihlal" gerekçesiyle, Uefa tarafından Avrupa'daki kulüpler şampiyonalarına önümüzdeki iki sezon men edildi ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

14.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:15Manchester City Avrupa kupalarından iki sezon men edildi

Manchester City, mali fair play kurallarını "ağır ihlal" gerekçesiyle, UEFA tarafından 'daki kulüpler şampiyonalarına önümüzdeki iki sezon men edildi ve 30 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Karar, Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) temyiz edilebiliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "önyargılı karardan hayalkırıklığı duyulduğu, ancak şaşırtmadığı" belirtildi ve temziye götürüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Kulüp daima, pozisyonunu destekleyen çürütülemez kanıtları tarafsız bir şekilde değerlendirecek bağımsız bir kuruluş ve süreç ihtiyacını vurguladı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Aralık 2018'de UEFA baş denetçisinin soruşturma başlamadan önce bile sonucu ve Mancheser City'ye verilen cezayı kamuoyuna açıkladığı" savunulurken, "Basitçe söylemek gerekirse, dava UEFA tarafından başlatıldı, kovuşturuldu ve yargılandı" denildi ve ilk fırsatta konunun CAS'a götürüleceği vurgulandı.


Manchester City, Avrupa, Spor
BBC


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