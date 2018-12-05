Manchester City Avrupa Kupalarından Men Edilebilir

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester City, FFP raporlarında usulsüzlük yapıyor ve UEFA durumun farkına vardı.

Alman gazetesi Der Speigel'in daha önce yayımladığı Football Leaks belgelerinde, City'nin 'Kapalı ödeme' aldığına dair bilgiler yer alıyordu.

Örneğin City'nin, Etihad'la yaptığı 9 milyon Pound'luk forma sponsorluğu anlaşmasında, kulübün kasasına bu rakamın 7-8 katı daha fazla para girdiği UEFA'ya rapor olarak sunuldu.

Daha önce 2014 yılında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle 49 milyon Sterlin (yaklaşık 337 milyon TL) para cezası alan City'nin, yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle bu ceza 18 milyon Sterlin'e düşmüştü.

Ancak son dönemde ortaya çıkan bu belgeler ve iddiaların ardından konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, City dosyasının dikkatli bir şekilde inceleneceğini ve nihai kararın kısa süre içerisinde verileceğini açıkladı. (Fanatik)