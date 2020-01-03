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Manchester City, Çağlar için 45 milyon euroluk teklifte bulundu

İngiliz basını, Manchester City'nin, Çağlar Söyüncü için 45 milyon euroluk teklifte bulunduğunu ancak Leicester City'nin 70 milyon euro istediğini yazdı.

03.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:46

Premier Lig'in flaş takımı Leicester City'nin başarısında büyük hay sahibi olan Çağlar Söyüncü ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Ada basını, savunmada büyük bir sıkıntı yaşayan Manchester City'nin milli futbolcumuz için 45 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

"ÇAĞLAR'IN FİYATI 70 MİLYON EURO"

Pep Guardiola'nın Çağlar'ı çok istediği ve bu transfrin bitmesi için talimat verdiği de belirtildi. Ancak haberde, Leicester City'nin bu teklife karşılık, "Çağlar'ın fiyatı 70 milyon Euro" yanıtını verdiği ve pazarlıkların sona erdiği de vurgulandı.

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Manchester City, Çağlar için 45 milyon euroluk teklifte bulundu

Leicester City FC, Manchester City, Spor


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