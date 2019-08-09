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Manchester City'de Sane en az 6 ay yok

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldız futbolcularından Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle en az 6 ay forma giyemeyecek.

09.08.2019 17:08 Manchester City'de Sane en az 6 ay yok
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldız futbolcularından Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle en az 6 ay forma giyemeyecek.
Manchester City'nin West Ham United ile yapacağı sezonun ilk lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, Liverpool ile geçen hafta oynadıkları Community Shield maçında sakatlanan Alman oyuncu Leroy Sane'nin sağ diz çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alındığını söyledi.
Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran İspanyol teknik adam, "Bu tip ciddi sakatlıklarda tedavi süreci uzuyor. Sane'nin 6-7 ay boyunca aramıza katılmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaptan David Silva oldu
Pep Guardiola, takımda kaptanlık görevini İspanyol futbolcu David Silva'nın üstleneceğini, ikinci ve üçüncü kaptan olarak Fernandinho ve Kevin de Bruyne'ün sahaya çıkacağını da duyurdu.
Manchester City'de uzun yıllardır kaptanlık görevini üstelenen Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, takımdan ayrılarak altyapısından yetiştiği Anderlecht Kulübünde oyuncu-teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Manchester City, Leroy Sane, Spor

Kaynak: AA

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