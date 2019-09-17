Haberler » Spor » Haber

Manchester City'de stoper alarmı

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City'de Aymeric Laporte'den sonra John Stones'un da sakatlanmasıyla stoper bölgesinde sadece Nicolas Otamendi kaldı.

17.09.2019 19:48Manchester City'de stoper alarmı
İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City'de Aymeric Laporte'den sonra John Stones'un da sakatlanmasıyla stoper bölgesinde sadece Nicolas Otamendi kaldı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın oynayacakları Shakhtar Donetsk mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, John Stones'un antreman sırasında sakatlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Bir diğer stoper Laporte'nin de sakat olduğunu ve tek stoperleri kaldığını hatırlatan Guardiola, "Sadece bir stoperle mücadele etmek benim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadesini kullandı.
Manchester City'nin sahasında Brighton'u 4-0 yendiği maçta sağ dizinden sakatlanan Laporte'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Nicolas Otamendi, Manchester City, Manchester, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:05 Giresunspor'da teknik direktör Sözeri ile yollar ayrıldı
02:05 Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması
00:31 Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları
00:24 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:15 Osman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti
00:08 Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti
00:02 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası