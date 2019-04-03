Manchester City'den Peş Peşe 8. Galibiyet

İngiltere
Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City
, Cardiff City'yi 2-0 mağlup etti.
Ligin 33. haftasında, şampiyonluk yarışındaki Manchester City, kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City'yi ağırladı.
De Bruyne'ün 6 ve Sane'nin 44. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan City, üst üste 8. galibiyetini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ekiplerden Tottenham
ve Chelsea
de haftayı 3 puanla kapattı.
Yeni stadındaki ilk maçına çıkan Tottenham, Crystal Palace
'ı Son'un 55 ve Eriksen'in 80. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.
Chelsea ise evinde oynadığı Brighton maçını 3-0 kazandı. Chelsea'nin gollerini, Giroud, Hazard ve Loftus-Cheek kaydetti.
Ligde 80 puana ulaşan Manchester City, Liverpool
'un bir puan önünde liderliğe yükseldi. Tottenham puanını 64'e, Chelsea ise 63'e çıkardı.
Chelsea, Manchester City, Spor
Kaynak: AA