28 Şubat 2019, 14:15
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Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu

Manchester City ile Puma arasında spor tarihine geçecek bir anlaşma imzalandı. 10 yıllığına City'nin sponsoru olan Puma, kulübe 650 milyon sterlin ödeyecek.

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester City, spor ürünleri firması Puma ile uzun süreli forma anlaşması imzaladı. 10 yıllık anlaşma kapsamında Manchester City, Puma'dan 650 milyon sterlin alacak.

CİTY 650 MİLYON STERLİN ALACAK

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Alman spor ürünleri firması Puma ile Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli ekipman ve forma sponsorluğu anlaşmasına varıldı. İngiltere basınında, Manchester City'nin Puma'dan 10 yıllık anlaşma karşılığında 650 milyon sterlin alacağı öne sürüldü.

Manchester City, Puma, Yenikadinda Gösterme, Spor, Ekonomi
Kaynak: AA


YORUMLAR (7)
HAVUÇ: 3 futbolcuya veriyor adamlar bu parayı. 10 yıl için bu para hiçbir şey değil.
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YUH 4. 6 MİLYAR TL YAPIYOR . BİZİM BÜTÜN KULÜPLERİN BORÇLARINI ÖDER BU PARA .
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İSO: Onlar oyunlari kurallarina göre oynuyorlar. Bizler de sadece futbol oynuyoruz. .
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AĞA: Ülkemizin Yüzyıllık büyük takımlarının sponsor anlaşmalarına bakınca Çokda büyük takımlar olmadığımızı daha iyi anlıyoruz sanırım
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EMRE: Türkiyenin alım gücü dip olduğu için millet PUMA nın plus ürünlerini ve kalitesini bilmiyor malesef Avrupada şık ve tarz bir çizgiye sahiptir..ayakkabıları 150-250 Türkiyedeki ürünler kalitesiz müşteri portföyüne göre üretiliyor
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