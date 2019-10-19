Manchester City deplasmanda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti. Manchester City
Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon Manchester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın konuğu oldu.
Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada David Silva'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 19'a çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldı.
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, Spor Kaynak: AA