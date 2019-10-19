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Manchester City deplasmanda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

19.10.2019 21:55Manchester City deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.
Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon Manchester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın konuğu oldu.
Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada David Silva'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 19'a çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldı.

Manchester City, Crystal Palace, Spor

Kaynak: AA

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