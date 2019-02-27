Manchester City, Eintracht Frankfurt Forması Giyen Luka Jovic'i İstiyor

Benfica'dan iki sezonluğuna Eintracht Frankfurt'a kiralanan ve ikinci sezonunu geçirdiği Bundesliga'da sergilediği performansla ses getiren Luka Jovic için yeni bir takım daha talip oldu.

Goal'de yer alan habere göre, Barcelona ve Chelsea başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde olan Luka Jovic için Manchester City de devreye girdi. Pep Guardiola'nın ekibi, 21 yaşındaki genç oyuncu için sıkı takibe geçti.

ALMAN EKİBİ, JOVİC'İN BONSERVİSİNİ 6 MİLYON EUROYA ALACAK

Eintracht Frankfurt, satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Jovic'in bonservisini 6 milyon euro civarında bir ücretle almak istiyor. Alman ekibi, oyuncunun bonservisini aldıktan sonra yüksek bir ücretle genç golcüyü başka bir kulübe satacak.

BARÇA, 40 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Barcelona, Luka Jovic için 40 milyon euro'luk bir bütçe belirlerken Manchester City'nin henüz somut bir rakam belirlemediği ve oyuncuyu sezon sonuna kadar detaylı bir şekilde izleyeceği öğrenildi.

BU SEZON 15 GOL ATTI

Frankfurt'taki ikinci sezonunu geçiren Luka Jovic, bu sezon Bundesliga'da forma giydiği 21 maçta 15 gol atıp 5 asist yaparken UEFA Avrupa Ligi'nde de görev yaptığı 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.