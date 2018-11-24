Manchester City Farklı Kazandı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda West Ham'ı 4-0 mağlup etti.<br><br>Başkent Londra'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada David Silva, 19. dakikada Raheem Sterling ile 34 ve 90+3. dakikalarda Leroy Sane attı.<br><br>Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 69 dakika sahada kaldı.<br><br>Liderin en yakın takipçisi Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Watford'u 67. dakikada Muhammed Salah, 76. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 89. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.<br><br>Liverpool'da Henderson 82. dakikada kırmızı kart gördü.<br><br>Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, sahasında başkent temsilcisi Crystal Palace ile golsüz berabere kaldı.<br><br>Milli futbolcu Cenk Tosun'un 77. dakikada oyuna girdiği maçta Everton, sahasında ağırladığı Cardiff City'yi Gylfi Sigurdsson'un golüyle 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapadı.