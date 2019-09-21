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Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 6. hafta maçında ağırladığı Watford'u 8-0 mağlup etti.

21.09.2019 19:58Manchester City farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 6. hafta maçında ağırladığı Watford'u 8-0 mağlup etti.
Son şampiyon Manchester City, ligin altıncı haftasında Watford'u Etihad Stadı'nda ağırladı.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 1. dakikada David Silva, 7. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15'inci, 48'inci ve 60'ıncı dakikalarda Bernardo Silva, 18. dakikada Nicolas Otamendi ve 85. dakikada Kevin de Bruyne'ün golleriyle mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City 13 puanla ikinci sıraya yükselirken, Watford ise 2 puanla son sırada kaldı.

Manchester City, Spor

Kaynak: AA

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