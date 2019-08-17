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Manchester City ile Tottenham yenişemedi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, iki kez öne geçtiği mücadelede Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

17.08.2019 22:01 Manchester City ile Tottenham yenişemedi
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, iki kez öne geçtiği mücadelede Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Zirve adayı takımların kozlarını paylaştığı ligin ikinci hafta mücadelesinde Manchester City, Tottenham'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 20. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 23. dakikada Erik Lamela'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 35. dakikada Arjantinli Sergio Agüero'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Tottenham'da ikinci yarının 56. dakikasında oyuna dahil olan Lucas Moura, girdiği dakika içinde attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Taraflar, kalan dakikalarda eşitliği bozamayınca, müsabaka bu skorla sona erdi.

Manchester City, Tottenham, Spor

Kaynak: AA

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