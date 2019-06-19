Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sağ bekin, kontratını 2 yıl daha uzatarak kendisini 2024 yazına kadar Manchester City'ye bağlı tutacak sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.

52 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Walker, rakip fileleri iki kez havalandırdı. İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Walker, 2017'de katıldığı Manchester City'de 2 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.