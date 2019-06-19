19.06.2019 16:28
Haberler» Spor» Haber

Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Manchester City, Kyle Walker

İngiliz ekibi Manchester City, defans oyuncusu Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Manchester City, defans oyuncusu Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Geride kalan sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi hariç diğer katıldığı turnuvaları kazanarak kapatan Manchester City, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında iç transferde anlaşma yaptı. Manchester ekibi, İngiliz futbolcusu Kyle Walker'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Walker'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon oynadığı 52 müsabakada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kyle Walker, kariyerinde Northampton Town, Sheffield United, Queens Park Rangers, Aston Villa ve Tottenham takımlarında da forma giydi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kyle Walker, Manchester City, Manchester, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:27 TİAB Başkanı Yaşar Aşçıoğlu'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret
18:24 Giresunspor'da Başkan Sacit Ali Eren güven tazeledi
18:24 Beşiktaş, Milan forması giyen Laxalt'ı kiralamak istiyor!
18:22 LAY-UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te başladı
18:18 Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
18:14 "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona erdi
18:11 İspanya'da Luis Enrique dönemi erken bitti