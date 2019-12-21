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Manchester City, Leicester City'yi 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, konuk ettiği Leicester City'yi 3-1 mağlup etti.

21.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:38 Manchester City, Leicester City'yi 3 golle geçti
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, konuk ettiği Leicester City'yi 3-1 mağlup etti.
Ligde zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, 22. dakikada yıldız oyuncusu Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Manchester City, 30. dakikada Riyad Mahrez ve 43. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan'ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, 69. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 38'e çıkararak ligde 3. sıradaki yerini korurken, Leicester City ise 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

Leicester City FC, Manchester City, Spor

Kaynak: AA

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