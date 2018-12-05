Manchester City Liderliğini Sürdürdü

İngiltere
Premier Lig'in 15. haftasında oynanan maçta Manchester City
deplasmanda Watford'u 2-1 mağlup etti.
Vicarage Road Stadı'ndaki karşılaşmada, Manchester City'ye 3 puanı getiren golleri 40. dakikada Leroy Sane
ve 51. dakikada Riyad
Mahrez attı. Ev sahibi Watford'un tek golü 85. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.
Bu sonucun ardından Manchester City 41 puana yükselerek liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken Watford ise 21 puanla 10. sırada kaldı.
Leroy Sane,Manchester City
05 Aralık 2018 Çarşamba 01:02