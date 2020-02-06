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Manchester City, Lionel Messi'ye teklif yapmak istiyor

Manchester City, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma olasılığını takip ediyor. İngiliz devi Arjantinli yıldızla masaya oturmak istiyor.

06.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:08

'daki geleceği konuşulmaya başlanan Lionel Messi'nin Katalan ekibindeki akıbeti belirsizliğini korurken oyuncuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'in haberine göre Manchester City, Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile tartışan Lionel Messi'nin takımdan ayrılmak istemesi durumunda futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek.

KONTRATINDAKİ ÖZEL MADDEDEN FAYDALANACAKLAR

Barcelona ile 2021 yazına kadar kontratı bulunan Messi'nin sözleşmesindeki özel bir maddeyle sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Oyuncuyu yakın takibe alan Manchester City, şartlara bağlı olarak Messi'yi kadrosuna katacak.

Öte yandan Messi'nin Barcelona'dan ayrılmak istemesi durumunda Pep Guardiola ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Manchester City'yi tercih etme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Kariyerinde yalnızca Barcelona forması giyen 32 yaşındaki Lionel Messi bugüne kadar kulübüyle 622 gole imza attı.

(NTV Spor)

Manchester City, Lionel Messi'ye teklif yapmak istiyor

Manchester City, Lionel Messi, Eric Abidal, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (5)
GERÇEK FENERLİ SS:Falcao gibi bu da çöp
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MESSİ:Abidal Abdallık etmeye devam ederse giderim valla, , bana takım çok, , ,
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ABİDAL:Çok da fifi keko. Senden çok var
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BJK:siz türkler nasıl diyor ben bilmiyor ama bi atasözü var sizde at yalanı seveyim inananı
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ADINIZI YAZIN:6S''lisin kesin
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