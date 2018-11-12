Manchester City - Manchester United: 3-1

İngiltere
Premier Lig'deki derbi maçta Manchester City
, Manchester United
'ı 3-1 mağlup etti.
Ligde 12. haftanın kapanış mücadelesinde, namağlup lider Manchester City, zirvenin 9 puan uzağındaki Manchester United'ı ağırladı.
Manchester City, 12. dakikada David Silva
, 48. dakikada Sergio Agüero
ve 86. dakikada İlkay Gündoğan
'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Kariyerinin 300. Premier Lig maçına çıkan Jose Mourinho
'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United'ın golünü, 58. dakikada penaltıdan Anthony Martial attı. Chelsea
ve Liverpool
da kazandı
Premier Lig'in diğer namağlup ekipleri Chelsea ve Liverpool da unvanlarını korudu.
Liverpool, konuk ettiği Fulham
'ı Mohamed Salah
'ın 41 ve Xherdan Shaqiri
'nin 53. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Chelsea'nin seyircisi önünde oynadığı Everton
karşılaşması ise 0-0 tamamlandı.
Bu sonuçların ardından puanını 32'ye çıkaran Manchester City'yi, 30 puanla Liverpool ve 28 puanla Chelsea izledi.
Chelsea,Manchester City,Manchester United
12 Kasım 2018 Pazartesi 00:20