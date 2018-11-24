Manchester City Menajeri Guardiola, Galatasaraylı Ozan'ı İstiyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak paylaşılamıyor…

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın ardından özellikle İtalyan ekibi Inter'in radarına giren genç oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor. Boyu, fiziği ve topu oyuna iyi sokması nedeniyle bir anda parlayan 18 yaşındaki oyuncuyu şimdi de İngiliz devi Manchester City takibe aldı.

MAYISA KADAR İZLENECEK

Mavilerin menajeri Pep Guardiola, scout ekibine sezon sonuna kadar Ozan Kabak'ı izlemesi görevini verdi… İspanyol çalıştırıcı, mayıs ayında gelecek rapora göre transfere karar verecek.

Geriden oyun kurabilen stoperlere çok değer veren Pep'in, Ozan'ı bu yüzden takibe aldırdığı belirtildi. Ozan'ı Inter ve Manchester City'nin dışında Sevilla, Roma ve Borussia Dortmund da izliyor.

(Güneş)