Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı

Manchester City'nin sahipleri, Hindistan Süper Lig'inde boy gösteren takımlardan Mumbai City'nin hisselerinin yüzde 65'ini satın aldı. Manchester City dahil olmak üzere 7 kulüpte hisse sahibi olan City Futbol Grup, Hindistan ekibinden de hisse satın alarak hissedar oldukları kulüp sayısını 8'e çıkardılar.

Mumbai FC'nin de dahil olduğu City Futbol Grup Of India'ya CEO olarak Damian Willoughby atandı.

"AMACIMIZ HİNT FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK"

City Futbol Grup başkanı Khaldoon al Mubarak amaçlarının Hint futboluna katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Kulübü mümkün olduğunca çabuk şekilde geliştirmek için ortaklarımızla birlikte çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.