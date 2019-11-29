Haberler » Spor » Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı - Spor

Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı

Manchester City'nin sahipleri, Hindistan Süper Lig takımlarından Mumbai FC'nin yüzde 65 hissesini satın aldı.

29.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:25

Manchester City'nin sahipleri, Süper Lig'inde boy gösteren takımlardan City'nin hisselerinin yüzde 65'ini satın aldı. Manchester City dahil olmak üzere 7 kulüpte hisse sahibi olan City Futbol Grup, Hindistan ekibinden de hisse satın alarak hissedar oldukları kulüp sayısını 8'e çıkardılar.

Mumbai FC'nin de dahil olduğu City Futbol Grup Of India'ya CEO olarak Damian Willoughby atandı.

"AMACIMIZ HİNT FUTBOLUNA KATKI SAĞLAMAK"

City Futbol Grup başkanı Khaldoon al Mubarak amaçlarının Hint futboluna katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Kulübü mümkün olduğunca çabuk şekilde geliştirmek için ortaklarımızla birlikte çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu.

Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı

Manchester City, Hindistan, Mumbai, Spor


HABER YORUMLARI (1)
MÜRACAT YORUMA CEVAP VERİN SİZİ BULURUM:Satılık kulüp var adı Beşiktaş bi alında şlş olalım artık yav
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:06 Bülent Uygun: "Şenol Güneş'e tacını geri verelim..."
12:06 Anadolu Efes liderlik için parkede! TEK MAÇ'ta öne çıkan iddaa tercihi...
12:06 Hasan Kartal: Bu maçın en önemli faktörü taraftar
12:05 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı
12:02 Sivasspor, Kasımpaşa ile 19. randevuda
11:44 Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:46 Aboubakar golleriyle geri döndü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:39 Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı
10:31 Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
09:37 Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:13:20