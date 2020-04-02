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Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı

İngiliz devi Manchester City, Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor.

02.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:57

Manchester City'de menajer Pep Guardiola, bu sezon Premier Lig'de sergilenen kötü performans sonrası savunmaya takviyeler yapmayı planlıyor. İki yıl Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alan Manchester City'de karara yapılan itirazdan sonuç alınmaması durumunda öncelikle genç oyuncuların gelişimi hedeflenecek.

İNGİLİZ BASINI YAZDI

Manchester Evening News, Manchester City'nin Bundesliga'da Schalke forması giyen Ozan Kabak'ı kadrosuna katabileceğini belirtti.Haberde geçen ifadede Manchester City'de hala doldurulamayan Vincent Kompany'nin yerini Ozan Kabak'ın doldurabileceği ifade edildi.

(Fanatik)

Manchester City, Ozan Kabak’a kancayı taktı
Etiketler: Manchester City, Manchester, Ozan Kabak, Schalke, Spor

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İngiliz devi Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
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