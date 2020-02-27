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Manchester City, Real Madrid'i evinde yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek, rövanş için büyük avantaj elde etti.

27.02.2020 01:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:13Manchester City, Real Madrid'i evinde yıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek, rövanş için büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda İngiliz temsilcisi Manchester City'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 60. dakikada ev sahibi ekip 60. dakikada Isco ile 1-0 öne geçti. 78. dakikada Jesus'un fileleri havalandırmasıyla City, skoru 1-1'e getirdi. 83. dakikada Kevin de Bruyne penaltıdan attığı golle Manchester City'yi 2-1 öne geçirdi. 86. dakikada Ramos kırmızı kartla İspanyol ekibini 10 kişi bırakırken, İngiliz ekibi sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Santiago Bernabeu, Manchester City, Real Madrid, Spor

Kaynak: İHA

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