Manchester City Schalke maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Man. City Schalke maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş karşılaşmasında bu akşam Manchester City, Schalke'yi ağırlıyor. İngiltere Premier Lig'de liderliği ele geçiren Guardiola'nın öğrencileri, ilk maçta aldıkları 3-2 galibiyetin avantajı ile isimlerini çeyrek finale yazdırmak istiyorlar. Futbolseverlerin gözü de Manchester City Schalke maçını yayınlayacak kanallarda olacak. Peki Manchester City Schalke maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Maçı canlı yayınlayacak uluslararası kanalların listesi ve canlı yayın linki haberimizde.

MANCHESTER CİTY - SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında bu akşam oynanacak Manchester City - Schalke maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ile Cyril Gringore yapacak. Maçın VAR hakemi ise François Letexier. Manchester City Schalke maçı TSİ 23.00'da başlayacak. Maç BeinSports 2 kanalı ile televizyonlardan ve BeIN Connect ile internet üzerinden naklen izlenebilecek. Bu maçı yayınlayacak diğer ulusal kanallar ise şöyle;

MANCHESTER CİTY SCHALKE MAÇINI YAYINLAYAN KANALLAR

BeIN Sports, İdman TV, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1, Flow Sports 2, Flow Sports App, ESPN2, ESPN Play, Sky Sport 2/HD, Sky Go, Sky Sport Austria, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2, Virgin Media One, Virgin TV Go, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 6 Africa, Planet Sport 2, Klik SPORT, Viaplay Denmark, TV3 Sport, Sky Sport 1 NZ, IPLA, Polsat Sport Premium 2, Digi Sport 2 Romania, Telekom Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom TV Live, B/R Live, Galavision, Univision Deportes En Vivo

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİSTLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak ikişer karşılaşma ile çeyrek finale kalan takımlar belli olacak. Geçen hafta oynanan rövanş karşılaşmalarında Ajax, büyük bir süpriz yapmış ve Real Madrid'i deplasmanda 4-1 yenerek turu geçmişti. Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar ile kalan maçlar ise şöyle;

Turu Geçenler

Ajax (NED)

Manchester United (ENG)

Porto (POR)

Tottenham Hotspur (ENG)

Kalan Maçlar

Barcelona (ESP)/ Lyon (FRA) İlk maç 0-0

Bayern München (GER)/ Liverpool (ENG) İlk maç 0-0

Juventus (ITA)/ Atlético Madrid (ESP)İlk maç 0-2

Manchester City (ENG)/ Schalke (GER) İlk maç 3-2

MANCHESTER CİTY - SCHALKE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER VE EKSİKLER

Manchester City'te De Bruyne, Mendy, Bravo ve Kompany'nin sakatlıkları var. Fernandinho ve Otamendi ise cezalı. Schalke 04'de ise Caligiuri, Harit, Mascarel, Schöpf ve Uth bu maçta yoklar. Maçın muhtemel ilk onbiri şöyle olması bekleniyor.

Man City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; B. Silva, İlkay, D. Silva; Sterling, Agüero, Sane

Schalke: Fahrmann; Stambouli, Sane, Nastasic; McKennie, Konoplyanka, Rudy, Oczipka, Bentaleb; Embolo, Burgstaller