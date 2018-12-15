15 Aralık 2018, 23:12
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Manchester City ve Manchester United, 20 Milyon Sterlini Gözden Çıkardı

Manchester City ve Manchester United, 20 Milyon Sterlini Gözden Çıkardı

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için Manchester City ve Manchester United'ın 20 milyon sterlini gözden çıkardığı iddia edildi.

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve bu sezon gösterdiği performansla hem taraftarın sevgilisi olan hem de Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak'a Premier Lig'den talip var! Manchester şehrinin iki dev kulübü Manchester City ile Manchester United'ın Ozan transferi için yarıştığı belirtildi.

MANCHESTER UNİTED OZAN'I İZLEDİ

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United, Ozan'ı izledi ve önümüzdeki haftalarda 20 milyon sterlinlik bir transfer teklifine hazırlanıyor. Pep Guardiola'nın ise Ocak ayında açılacak önümüzdeki transfer dönemine kadar Ozan'ı izlediği belirtildi.

CİTY İLE ANLAŞIRSA SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILACAK

2020'ye kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Ozan için Manchester City'nin transfer anlaşması sağlaması durumunda genç futbolcunun sezon sonuna kadar Galatasaray'da olacağı ve önümüzdeki yaz Manchester City'ye katılacağı kaydedildi.

(Habertürk)

Galatasaray,Manchester City,Manchester United,Manchester
15 Aralık 2018 Cumartesi 23:12



YORUMLAR (7)
AAASSSSASASAS: Benide barcelona istiyodu ama napsak ki
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CİMBOMLU: Satmayın!Anadolu kulüplerinin yetenek satmasını anlıyorum da üç büyüklerinkini anlayamıyorum. Ondan sonra işin yoksa o mevkiide futbolcu ara!
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ASPARAGAS HABER: Bu çocuk daha kaç maç oynadı ki, saçmalamayın, bu ne uydurma haber
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GÜNGÖRENLİ: Ozan Kabak 50 milyon len :) O zaman abdulkadir 150 milyon :)
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ZURNACI MESUT: bu adam cıty ide unıted ıdada KÜME DÜŞÜRÜR CHAMPIONSHIP DE oynatır
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