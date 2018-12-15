Manchester City ve Manchester United, 20 Milyon Sterlini Gözden Çıkardı

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve bu sezon gösterdiği performansla hem taraftarın sevgilisi olan hem de Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak'a Premier Lig'den talip var! Manchester şehrinin iki dev kulübü Manchester City ile Manchester United'ın Ozan transferi için yarıştığı belirtildi.

MANCHESTER UNİTED OZAN'I İZLEDİ

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United, Ozan'ı izledi ve önümüzdeki haftalarda 20 milyon sterlinlik bir transfer teklifine hazırlanıyor. Pep Guardiola'nın ise Ocak ayında açılacak önümüzdeki transfer dönemine kadar Ozan'ı izlediği belirtildi.

CİTY İLE ANLAŞIRSA SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILACAK

2020'ye kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Ozan için Manchester City'nin transfer anlaşması sağlaması durumunda genç futbolcunun sezon sonuna kadar Galatasaray'da olacağı ve önümüzdeki yaz Manchester City'ye katılacağı kaydedildi.

(Habertürk)