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Manchester City, “yüksek ihtimalle” Premier Lig’den de ceza alabilir

İngiltere Premier Lig’de son iki yılı rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Manchester City, geçtiğimiz hafta içinde UEFA’dan gelen şok ceza haberiyle sarsılmıştı.

18.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:14Manchester City, “yüksek ihtimalle” Premier Lig’den de ceza alabilir
İngiltere Premier Lig’de son iki yılı rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan City, geçtiğimiz hafta içinde UEFA’dan gelen şok ceza haberiyle sarsılmıştı. Manchester ekibi, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa’daki tüm uluslararası organizasyonlardan iki yıllığına men edilmiş ve 30 milyon euro’luk para cezasına çarptırılmıştı. Ancak kötü bunlarla sınırlı kalmayabilir.

İngiliz The Independent gazetesinin raporuna göre, UEFA’nın verdiği söz konusu ceza bir domino etkisi yaratabilir ve City’ye Premier Lig’de de yaptırım uygulanacağı anlamına gelebilir. Raporda geçen bazı cümleler şunlar:


" Üst düzey kaynaklar, bu cezanın Premier Lig’i Finansal Fair Play düzenlemelerine ilişkin kendi kuralları nedeniyle harakete geçmeye zorlayacağını söylüyor."



" Sorun, herhangi bir kulübün Premier Lig lisansı almak için gerçek bilgiler sağlaması gerektiği ve bu bilgilerin, UEFA'ya sağlanan bilgilerle eşleşmesi gerekeceği için ortaya çıkıyor."



" Premier Lig komitelerinin UEFA’nın City’ye verdiği cezaların ardından, hâli hazırda City’ye verilecek muhtemel cezaları tartıştığı biliniyor. Puan silme cezası bir hayli olası gözüküyor."


Manchester City’nin, bu cezalar nedeniyle Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurması bekleniyor. Premier Lig yönetiminin de City’yi cezalandırmak için CAS kararını bekleyeceği, medyada öne sürülen iddialar arasında.

Manchester City, Manchester, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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