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Manchester Cityli Silva'ya, "ırkçılık içeren" mesajından dolayı 1 maç men

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı ve ırkçılık içeren mesajı nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

13.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:44Manchester Cityli Silva'ya,
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı ve ırkçılık içeren mesajı nedeniyle 1 maç men cezası aldı.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Silva'nın 22 Eylül'de Twitter hesabından takım arkadaşı Mendy hakkında attığı mesajın, "ırkçı içerikli" olarak nitelendirildiği ve Portekizli oyuncuya 1 maç men ve 50 bin sterlin para cezaları verildiği belirtildi.
Bernardo Silva, 22 Eylül'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu koymuş, altına ise "Tahmin edin kim?" notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin artmasının ardından mesajı kaldırarak, "Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

Fabio Alves Da Silva, Manchester City, Spor

Kaynak: AA

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