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Manchester'da bıçaklı saldırı

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Arndale alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişinin düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

11.10.2019 15:12Manchester'da bıçaklı saldırı
İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Arndale alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişinin düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan alışveriş merkezi Manchester Arndale'de bıçaklı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı saldırıda saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 40 yaşında bir adamın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olay yerine intikal eden sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonucu yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Saldırının AVM'nin zemin katında gerçekleştirildiğini belirten bir görgü tanığı, "Bıçaklı bir adam gördüm. Kısa süre sonra güvenlik personeli çalışanlara kapılarını kapatmalarını söyledi. Halkı uzaklaştırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. Binanın tahliye edildiği aktarıldı. - MANCHESTER

Manchester, İngiltere, Arndale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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