Manchester United - Chelsea maçı, perşembe günü başlayan İngiltere Premier Ligi ilk haftasının en önemli karşılaşması. Futbolseverler, bu dev maçı TV başında izlemek için canlı yayın kanalı arıyor. Frank Lampard, Chelsea'nin başında ilk lig maçına çıkacak. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Chelsea, tarihlerinde ilk kez eski oyuncularının menajer olarak görev yaptığı bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Ole Gunnar Solskjaer ve Frank Lampard ilk ciddi sınavını sezon başında verecekler. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım arasındaki zorlu mücadele, pazar günü Old Trafford Stadı'nda TSİ 18.30'da başlayacak. Maçın Türkiye'de canlı yayını S Sport + ile olacak.

Frekanslar

S Sport

Digiturk 85. Kanal

D-Smart 78. Kanal

Turkcell TV+ 77. Kanal

Tivibu 74. Kanal

S Sport2

Turkcell TV+ 78. Kanal

MAÇI YAYINLAYAN DİĞER ULUSAL KANALLAR

İdman TV, Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, RMC Sport 1, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Star Sports Select HD1, RUSH, Flow Sports PL, Diema Sport 2, Play Diema Xtra, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Cytavision Sports 1, Canal+ France, Cosmote Sport 1 HD, SportKlub 1 Serbia, Astro SuperSport 3, Astro Go,Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14, TV2 Sport Premium, Viasat Ultra HD, TV2 Sumo, Viasat Ultra HD, Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium, S Sport, Digiturk Play, Idman TV, S Sport+, NBCSports.com, NBC Sports Live Extra App, SiriusXM FC, NBCSN, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

MANCHESTER UNITED'IN ÖNEMLİ TRANSFERLERİ

En son 2013 yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United ise Leicester City'nin stoperi Harry Maguire'ı 87 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlayarak dikkati çekti. Manchester ekibi, Crystal Palace'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka için 55 milyon, Swansea Cityli Daniel James için 17 milyon avro daha kasasından çıkardı.

PREMİER LİGİN EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIMI

İngiltere Premier Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını, 20 kezle Manchester United elinde tutuyor.

Liverpool'un 18 şampiyonluğunun bulunduğu İngiltere'de, Arsenal 13, milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton 9, Aston Villa 7, Manchester City, Sunderland ve Chelsea ise 6'şar kez mutlu sona ulaştı.

PREMİER LİGİN DERBİ HAFTALARI

Premier Lig'de 2019-2020 sezonu derbi tarihleri ise şöyle:

Manchester Derbisi: Manchester City-Manchester United (7 Aralık 2019), Manchester United-Manchester City (7 Mart 2020).

Merseyside Derbisi: Liverpool-Everton (4 Aralık 2019), Everton-Liverpool (14 Mart 2020).

Kuzey Londra Derbisi: Arsenal-Tottenham (31 Ağustos 2019), Tottenham-Arsenal (25 Nisan 2020).

Crystal Palace-Brighton&Hove Albion (14 Aralık 2019), Brighton&Hove Albion-Crystal Palace (29 Şubat 2020).

Tottenham-Chelsea (21 Aralık 2019), Chelsea-Tottenham (22 Şubat 2020).

Manchester United-Liverpool (19 Ekim 2019), Liverpool-Manchester United (18 Ocak 2020).

Chelsea-West Ham United (30 Kasım 2019), West Ham United-Chelsea (4 Nisan 2020).