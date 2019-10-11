Manchester United, Chevrolet ile 514 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yapacak

İngiltere'de Premier Lig'de son yıllarda şampiyonluklara hasret kalan ve 2013'ten beri zirveden uzaklaşan Manchester United, buna karşın dev bir sponsorluk anlaşmasına hazırlanıyor. ESPN'de yer alan haberde, tarihin en büyük forma sponsorluk anlaşmasının yaklaştığı ifade edildi.

514 MİLYON EUROLUK DEV ANLAŞMA

Manchester United'ın ABD araba firması Chevrolet ile 514 milyon euroluk forma anlaşması yapmaya hazırlandığı bildirildi. Anlaşmanın 7 yıllık olacağı dile getirildi. Kulüp yetkilileri tarafından da doğrulanan anlaşma için," Chevrolet harika bir ortak ve biz şartlarımızı artırarak devam ediyoruz" dediği kaydedildi.