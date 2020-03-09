Manchester United, Chong ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç futbolcusu Tahith Chong ile sözleşme yeniledi.
09.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:54
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç futbolcusu Tahith Chong ile sözleşme yeniledi.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İtalyan temsilcileri Juventus ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İtalyan temsilcileri Juventus ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Manchester United, Chong ile sözleşme yeniledi
Etiketler : Manchester United, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Spor
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Spor
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Spor
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması