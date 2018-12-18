Manchester United'da Mourinho Dönemi Sona Erdi

İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Manchester United
, teknik direktör Jose Mourinho
ile yollarını ayırdı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana takımı çalıştıran 55 yaşındaki Portekizli teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.
Mourinho'ya teşekkür eden Manchester kulübü, deneyimli teknik adama kariyerinin devamında başarı diledi.
Portekizli teknik adam yönetiminde bu sezon ligin geride kalan 17 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Manchester temsilcisi, 26 puanla 6. sırada bulunuyor.
Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa
Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.
Manchester United,Jose Mourinho
Kaynak: AA