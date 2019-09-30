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Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif

İspanyol basınından Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Falcao için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Kolombiyalı golcü için, eski takımı Manchester United'ın 7 milyon euroluk bir teklifle sarı kırmızılı ekibin kapısını çalacak.

30.09.2019 12:06

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz uzun uğraşlar sonucunda Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao hakkında ortalığı karıştıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Premier Lig devi Manchester United'ın Cim Bom'un golcüsünü gündemine aldığını yazdı.

MANCHESTER UNITED İDDİASI

Haberde Inter'e sattığı Romelu Lukaku'nun yerini dolduramayan ve kadrosunda Marcus Rashford ile Mason Greenwood dışında forvet oyuncusu bulunmayan Kırmızı Şeytanlar'ın eski futbolcuları Falcao'yu ara transfer döneminde kadrolarına katmak istedikleri ve Sarı Kırmızılılar'ın kapısını 7 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlandıkları ifade edildi.

El Tigre lakabıyla bilinen 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, daha önce 2014/15 sezonunda United'da kiralık olarak forma giymiş ancak sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. İngiliz ekibiyle 29 maçta forma şansı bulan yıldız isim, rakip fileleri yalnızca 4 kez sarsabilmiş ve 5 de asist kaydetmişti. (Fanatik)

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Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif

Manchester United, Galatasaray, İspanya, Falcao, Spor

YORUMLAR(24)
OSMANİYE80:Falcao gelsin diyenler ağız değişikliği yapmayın adam olun. . kanatlarda mariano ve nagatomo ortada bencil feghouli ve belhanda varken bu adam iş yapmaz dedikçe itiraz edenler şuan veryansın ediyorlar. . yapmayın abicim adamın klası tartışılmaz ama top atacak adam yok. . şimdi biraz hak verin diagne ye de
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0 0
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YAZIK:Boş yapmayınn. Zamanında Fenerde aynı kazığı Van porsiden yemişti. Şimdi Bu darlıkta bu kadar para boşaa gitti. Sahada olduğu sürece zaten bişey yok bide sakatlanır sezonu kapatır. İyileşene kadarda atı alan üsküdarı geçer. Kazanan kimm kaybeden kim
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1 3
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:BARİ TOPA VURDUĞUNU GÖRELİM DE ÖYLE GİTSİN YAW
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4 0
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KRALEX:BOŞ OYUNCUU MURIG ONU YER PARCALAR
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BEN:Verin la ne bekliyorsunuz
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5 2
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GS 1905:bence gitsin çünkü bizde kalırsa yazık olacak adamı hiç topla buluşturamıyoruz.
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FB:NİYE LA SİZİN TAKIMDA TOP ÇOK BİRİYLE BULUŞTURUN GİTSİN. . .
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2 5
FENERLİBAHÇELİ34:7 milyon liralık teklifin nesi çılgın ya, anlamadım. Adam gelsin diye 3 ay havaalanında beklediler, şimdi ''ha'' desen gönderecekler sanki. İstediler ki adam gelir gelmez her maç 3-5 sallasın. Yahu ''bu adam bu takımda nasıl oynar'' dediğimizde tüm cim bomlar demediğini bırakmamıştı.
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20 8
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MARİO GOMEZZZZZZ:DİAGNE DEN FARKI SADECE TEN RENGİ :)))
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SARI KIRMIZI:2 aydır falcao gelsin diye bekledik şimdi de falcao ya top gelsin diye bekliyoruz. Hücum hattında iş yoksa neylesin falcao neylesin messi. . .
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