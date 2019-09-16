Manchester United, de Gea'nın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, İspanyol kalecisi David de Gea'nın sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 367 kez Manchester United forması giyen de Gea'nın sözleşmesi, 2023'ün haziran ayına kadar yenilendi. 28 yaşındaki İspanyol milli kalecinin kontratında, bir yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu da belirtildi.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de adım atan de Gea, 2011 yazında 25 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Kaynak: AA