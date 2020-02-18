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Manchester United, deplasmanda Chelsea'yi iki golle geçti

İngiltere Premier Lig'de oynanan 26. hafta maçında Chelsea, sahasında Manchester United'a 2-0 yenildi.

18.02.2020 01:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:18Manchester United, deplasmanda Chelsea'yi iki golle geçti
İngiltere Premier Lig'de oynanan 26. hafta maçında , sahasında Manchester United'a 2-0 yenildi.
Ligde üç haftadır kazanamayan iki takımın mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Aaron Wan-Bissaka'nın ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağı Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.
66. dakikada Bruno Fernandes'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanına gelen topu Harry Maguire kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu ve Manchester United farkı ikiye çıkardı.
Kalan bölümde skoru koruyan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, başkent deplasmanından üç puanla ayrıldı. Manchester ekibi, 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez Chelsea'ye karşı ligdeki iki maçı da kazandı.
Bu galibiyetin ardından Manchester United 38 puana yükselirken, Chelsea 41 puanda kaldı.
Bu arada, Londra ekibinin attığı iki gol, Yardımcı Hakem (VAR) sistemi incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.
Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 13. dakikada sakatlanarak yerini Mason Mount'a bıraktı.

Manchester United, Stamford Bridge, Chelsea, Spor

Kaynak: AA

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