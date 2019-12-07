Haberler » Spor » Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi - Spor

Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi

İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda rakibine büyük bir darbe vurdu.

07.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:49Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi

İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Manchester City, evinde Manchester United'la ile karşı karşıya geldi. Ethiad Stadı'nda oynanan büyük derbiyi Manchester United 2-1'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Marcus Rashford (P) ve 29. dakikada Anthony Martial kaydetti.. Manchester City'nin tek golünü 85. dakikada Nicolas Otamendi attı.

United bu sonuçla 24 puana yükseldi ve 5.'lik koltuğuna oturdu. Manchester City'de ise kötü gidişat devam etti ve 32 puanla 3. sırada kaldı.

Bu sonuçla Liverpool ile Manchester City arasındaki puan farkı da 14'e yükselmiş oldu.


Manchester United, Manchester City, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:34 Maçın ardından - Spor
23:33 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Fatih Terim - Spor
23:16 Lider Sivasspor'a 2 gün izin - Spor
23:08 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Erol Bulut - Spor
23:06 Manchester derbisi United'ın - Spor
22:49 Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi - Spor
22:44 Fatih Terim: Bugünkü 3 puan, 3 puandan fazlasıydı - Spor
22:42 Dilmen'den çarpıcı G.Saray yorumu: Kimse kusura bakmasın - Spor
22:18 Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı - Spor
22:06 Muslera'nın performansı Alanyaspor maçına damga vurdu - Spor
8.12.2019 00:02:20