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Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Roma forması giyen 33 yaşındaki Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.

20.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:16

Devre arası transfer dönemini yoğun geçirmesi beklenen Manchester United, şimdiden çalışmalara başladı. Hedefteki isim ise Edin Dzeko. 2016-17 sezonu öncesi Manchester City'den 'ya transfer olan 33 yaşındaki Boşnak futbolcu, ESPN'in haberine göre Manchester United'ın radarına girdi. Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'in ayrılmasının ardından santrfor transferi yapmayan Manchester United'ın, devre arasında bu mevkiye öncelik vereceği belirtildi.

BU SEZON 6 GOL ATTI

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ise Mario Mandzukic transferinden vazgeçerek Dzeko'nun alınmasını istediği ifade edildi. Roma formasıyla bu sezon 15 resmi karşılaşmada görev alan Dzeko, 6 kez ağları havalandırırken 2 de asist kaydetti.

(Goal)

Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!

Manchester United, Manchester City, Edin Dzeko, Roma, Spor


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