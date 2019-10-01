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Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü McTominay'dan gelirken, Arsenal'in golünü Aubameyang kaydetti.

01.10.2019 00:16

Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

AUBAMEYANG SONUCU BELİRLEDİ

Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Arsenal'da Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Teknik Direktör Unai Emery tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı

Old Trafford Stadı, Manchester United, Arsenal, Spor

Kaynak: AA

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