18 Aralık 2018, 10:11
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Manchester United, Galatasaraylı Ozan İçin 20 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

İngiliz basını, Manchester United'ın Galatasaray'da forma giyen Ozan Kabak'ın transferi için 20 milyon euroluk teklifte bulunacağını yazdı.

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak için Manchester United'ın çılgın bir teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

İngiliz gazetelerinden Daily Star'ın haberine göre; Ada ekibinin 20 milyon euroluk bir teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

CİTY DE YAKIN TAKİP EDİYOR

Manchester City de Ozan ile yakından ilgileniyor. Bilindiği gibi Başkan Mustafa Cengiz kısa bir süre önce İngiltere'ye giderek Manchester City idarecileriyle bir görüşme yapmıştı. Ozan Kabak ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. Terim, devrede Ozan'ın iyi bir bedele gitmesine onay verdi.

(Akşam)

Avrupa,Galatasaray,Ozan Kabak,Manchester United

YORUMLAR (26)
HAKAN: atmayın yahu, atmayın... çocuk daha çok genç, kafasını bulandırmayın... galatasaray satışa çıkarsa kim alır ? fener mi, bjk mı ? bırakın bu düzmece haberleri, bırakın da çocuk topunu oynasın...
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İBOSİ: isterse bedava gitsin ama gitsin Türk futbolunun hali ortada burada harcanıp gitmesin yetenekli kardeşimiz
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KSK Lİ MESUT: Paratörün tazminatının bir kısmı için satıyolar... Conconlar da hemen inanıp atlıyolar... kamiller....
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ANLIYORUM: 1 HAFTADIR NASIL YALAN HABER YAPSAK PEŞİNDESİNİZ 1 HAFTADA ÇOCUĞU M. CİTY E SATTIK UNİTED A SATTIK LİVERPOOL A SATTIK HERKESE SATIYORUZ
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BEKİRLİ: parayı yüklenmiş geliyorlamış galatasaraya yalan haber yalancılar sizi
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