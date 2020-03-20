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Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek

Manchester United, kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü ve diğer geçici çalışanlarının maaşlarını ödeyecek.

20.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:32

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü ve diğer geçici çalışanlarının maaşlarını ödeyecek.

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının kulübün geçici işçilerinin bu dönemde yaşadığı finansal belirsizliği azaltmak olduğu belirtildi.

YAPILACAK ÖDEME 1 MİLYON POUND

Premier Lig'de maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 3 binden fazla geçici çalışanı olan Manchester United, bu dönemde yaklaşık 1 milyon pound ödeme yapacak.

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Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek

Kaynak: AA

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United geçici çalışanlarına maaş ödeyecek
Etiketler : Manchester United, Manchester, Spor

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