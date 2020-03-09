Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi
İngiliz basını, Manchester United gözlemcilerinin Gaziantep maçında Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır'ı izlediğini yazdı.
09.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:54
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Manchester United, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar'ın gözlemcileri, Gaziantep- Trabzonspor maçında bordo-mavili takımın yıldız oyuncuları Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u izledi.
CHELSEA'DE UĞURCAN'I İSTİYOR
Trabzonspor'un 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğunun hatırlatıldığı haberde Norveçli golcünün son haftalarda performansının zirve yaptığı belirtildi. Öte yandan haberde Manchester United'ın dışında Chelsea'nin de Uğurcan Çakır'ı istediği yazıldı.
SCOUTLAR AKIN ETTİ
Gaziantep-Trabzonspor mücadelesini Manchester United, Leipzig, Sevilla ve Tottenham'ın gözlemcileri izledi.
Haberin Videosu :İngiltere ekibi Manchester United'ın gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi
Etiketler : Manchester United, Trabzonspor, Gaziantep, Spor
Yorumlar (2)
FUTBOL DEĞİŞSİN:Tüccarların yönettiği kulüplerde futbol anlayışımız değişmez. Bu yüzden yetenekli ve kendine güvenen gençler, mümkün olan en erken yaşta yurtdışına gitmeliler. Hem de lig ve takım küçümsemeden. Freiburg''tan Soussulo''dan yükselenler var; Le Havre''den, Lille''den de yükselecekler. Bizim ligten bir şey olmaz. Görüyorsunuz, her hafta ''bizim hakkımızı yediler'' diye ağlaşıp duruyorlar. Almanya''da, İngiltere''de, Fransa''da, İspanya''da daha çok Türk genci olmalı. . .
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