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Manchester United, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

19.09.2019 22:44Manchester United, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Chelsea'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ülkenin en yetenekli genç futbolcuları arasında gösterilen Hudson-Odoi, Chelsea formasıyla geçen sezon 24 maçta 5 kez ağları sarsmasının ardından İngiltere Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmada görev almıştı.
Geçen sezonun sonlarına doğru aşil tendonundan sakatlanan genç futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

Chelsea, Spor

Kaynak: AA

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