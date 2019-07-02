Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United 'ın genç yıldızı Marcus Rashford , altyapısından yetiştiği kulübü ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Transferin en gözde isimlerinden olan ve Barcelona ile Real Madrid 'in peşinde olduğu belirtilen Marcus Rashford , Manchester United 'da kalarak ücretini yaklaşık 12'ye katladı.

3,5 YILIN ARDINDAN KATLADI

Henüz 21 yaşında olan Marcus Rashford , haftalık 22 bin euro olan maaşını 280 bin euroya çıkardı. 1 Ocak 2016 tarihinde Manchester United altyapısından A Takım'a yükselen Marcus Rashford, 3,5 yılda gösterdiği gelişim ile kazancına kazanç kattı.

Maaşına 12 kat zam alan Marcus Rashford, yıllık 13 milyon 400 bin euro kazanarak yaşıtları arasında en çok maaş alan futbolcuların başında geliyor.

MANCHESTER UNITED'IN EN ÖNEMLİ İSMİ OLDU

Manchester United'da A Takım'a yükseldikten sonra başarılı bir performans sergileyen genç yıldız, İngiliz devinin en önemli isimleri arasında yer alıyor. Şimdiye kadar Manchester United forması altında 170 maça çıkan Marcus Rashford'ın, 45 golü ve 26 asisti bulunuyor.

Performansı ile İngiltere Milli Takımı'na da yükselen Marcus Rashford, ülkesinin formasını 32 kez giyerken, 7 gol attı.