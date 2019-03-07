Manchester United'ın Son Dakika Penaltısında Yürekler Ağza Geldi

Manchester United, 2-0 yenildiği maçın rövanşında PSG'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada penaltıdan Rashford attı. 21 yaşındaki oyuncu golden sonra büyük sevinç yaşadı.

RASHFORD'U GÖREN İNGİLİZLER GÖZLERİNİ KAPATTI

Manchester United'ın son yıllarda attığı en kritik penaltıda Rashford'un topun başına gelmesi İngiliz basınında büyük risk olarak yorumlandı. Bunun sebebi ise genç oyuncunun birinci penaltıcı olmaması.

Rashford, kariyerinde en son 3 yıl önce penaltı atışı kullanmıştı. İngiliz oyuncu, bunlardan birini milli takımın alt yaş kategorilerinde diğer ikisini ise genç takımda atmıştı.