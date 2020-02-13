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Manchester United, koronavirüs şüphesi nedeniyle Odion Ighalo'yu tesislere almıyor

Manchester United'ın Çin'den transferi Odion Ighalo'nun koronavirüs virüsü taşımamasının kesinleşmesi için 14 günlük kuluçka döneminin geçmesinin beklendiği ve bu nedenle kulübün tesislerinin dışında antrenman yaptırıldığı ortaya çıktı.

13.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:48

Manchester United'ın devre arası Çin'den transfer ettiği Odion Ighalo'nun koronavirüs taşıma ihtimali üzerine idman sahasına dahi sokulmadığı belirtildi.

Mirror'un haberine göre, kamp için Marbella'ya 'ye geri dönmesinde problem olabileceği için götürülmeyen Ighalo'nun Manchester United A Takımı'nın tesislerine sokulmadığı ortaya çıktı. Ighalo'nun Manchester'daki GB Tekvando Merkezi'nde performans antrenörü Wayne Richardson eşliğinde çalıştığı belirtildi.

14 GÜNLÜK KULUÇKA SÜRESİNİN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Hastalık şüphesiyle üst düzey önlem almak isteyen Manchester United yönetiminin hastalığın 14 günlük kuluçka döneminin geçmesini beklediği ve hastalık bulunmadığı taktirde Nijeryalı forvetin takıma katılacağı ifade ediliyor. Ighalo'nun 3 Şubat'ta Manchester'a inmesi sebebiyle 17'sine kadar bu denetimin yapılması bekleniyor. Öte yandan bu tarihte Manchester United ligde Chelsea ile karşılaşacak ve iddialara göre Ighalo bu maçın kadrosunda yer alacak.

Sezonun ilk yarısında Çin futbol takvimine göre sezonu tamamlayan Ighalo, oynadığı toplam 27 maçta 15 gol 1 asistle oynamıştı.

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Manchester United, koronavirüs şüphesi nedeniyle Odion Ighalo'yu tesislere almıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Manchester United, İngiltere, İspanya, Spor


HABER YORUMLARI (2)
CORCİ:ya ne olmuş korona virüsü taşıyorsa , o da bir insan değil mi sonuçta, nedir bu zalimlik
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TÜPÇÜNÜN OYUNU:çok iyi oyuncu udinese ve granadada oynarken severek izlerdim . koşar çırpnır hakkını verir. korona virüs te inşallah tez zamanda biter.
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