Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manchester United, koronavirüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

09.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:14
Manchester United, koronavirüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United Vakfı bünyesindeki araçların bir kısmının Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) kullanımına sunulduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine sağlık ekipmanı bağışı yaptığı, sağlık çalışanlarına da hediyeler gönderdiği kaydedildi.
Old Trafford'un gerektiği takdirde NHS tarafından kullanılabileceğinin aktarıldığı açıklamada, statta bulunan yaklaşık 30 bin gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Manchester United, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi Spor
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Lig yönetimi kararını verdi! Korona testi negatif olanlar maça gidecek Spor
Lig yönetimi kararını verdi! Korona testi negatif olanlar maça gidecek
Galatasaraylı Rus güzel, huzuru yogada buldu Spor
Galatasaraylı Rus güzel, huzuru yogada buldu
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde çekecek Spor
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde çekecek
G.Saray’dan Sağlık Bakanlığı’na dev destek: Otel binamız emrinizdedir Spor
G.Saray'dan Sağlık Bakanlığı'na dev destek: Otel binamız emrinizdedir
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Spor
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı Spor
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır Spor
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır
Haberler ›› Spor ››Manchester United, koronavirüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

19:47: Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması! - Spor 19:46: UEFA, EURO 2020'yi aynı şehirlerde düzenlemeyi planlıyor - Spor 19:37: Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'a Napoli kancası! - Spor 19:14: Manchester United, koronavirüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı - Spor 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 18:40: 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi - Spor 18:34: 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi - Spor 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler